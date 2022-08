Genta: «L’Inter con Lukaku ancora più forte! Asllani grande giocatore»

Carlo Genta, in collegamento su Sky Sport, ha parlato dell’organico dell’Inter molto più forte rispetto all’anno scorso. Lukaku e Asllani, i due giocatori citati dal giornalista

ROSA RINFORZATA − Genta non ha dubbi sull’organico dei nerazzurri: «Il Milan porta lo Scudetto sul petto, poi ha preso De Ketelaere che mi ha impressionato al Brugge. Poi chiaro che l’Inter si è rinforzata di più sul mercato e sull’organico già era più forte lo scorso anno. Rimane un dubbio sulla permanenza di Skriniar ma l’Inter ad oggi anche con un Lukaku in più mi sembra una squadra molto più forte rispetto a quanto abbiamo visto l’anno scorso. Poi ha operato bene anche in altri settori, come il vice Brozovic. Asllani mi pare un grande giocatore».