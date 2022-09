Genta: «Inter, folle sostituire Bastoni al 30′ per il giallo! Da Barella vedo…»

Carlo Genta, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, si è concentrato sulla tendenza dei cambi per ammonizione. Bastoni è stato cambiato in Udinese-Inter dopo 30′. Una considerazione su Barella

TENDENZA BORDERLINE − Genta non capisce la moda dei cambi semi-automatici dopo ogni ammonizione: «Sostituzione al 30′ folle di Alessandro Bastoni, l’ammonizione fa parte del gioco non è come nel basket. Comunque in casa Inter, molti giocatori non hanno l’atteggiamento del passato. Tipo non è il solo Niccolò Barella ad avere una faccia diversa rispetto a quella degli altri anni. È una tendenza borderline quelle dei cambi perché ammoniti».