Genta: «Inter focalizzata sulla Champions League. Una differenza»

Si discute del pari tra Monza e Inter e del momento nerazzurro dopo 8 punti nelle prime 4 giornate di campionato. Carlo Genta su Tutti Convocati esprime il suo parere.

ANNI DIVERSI – Passano gli anni e cambiano ovviamente anche gli obiettivi di una società. Sta succedendo alla squadra di Simone Inzaghi, che zoppica a Monza anche per l’impegno europeo. Ne è sicuro Carlo Genta: «Io credo che quest’anno per l’Inter la Champions League non sarà uno svago di mezza settimana, un’avventura o un qualcosa di più. L’Inter sarà focalizzata su quella competizione per fare davvero bene e anche partite come quelle con il Monza credo siano funzionali. Cioè che abbiano una spiegazione di quel tipo. L’Inter non è quella di ieri sera, c’è il derby e avremo risposte in un senso o nell’altro. La Champions League ha un peso in tutto questo, non credo sia irrilevante il fatto che debbano affrontare il Manchester City. Quel retro pensiero ha avuto un peso ma non ce lo diranno mai. L’Inter è stata svagata»