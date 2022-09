Genta: «Inter, basta guardare Barella per capire una cosa. Gosens: 2 temi»

L’Inter nel derby con il Milan è apparsa schiacciata per lunghi tratti di partita dai rossoneri. Genta dà la sua interpretazione sull’atteggiamento della squadra di Inzaghi e sul caso Gosens. Di seguito le sue dichiarazioni a Tutti Convocati su Radio 24.

LIMBO – L’Inter secondo Carlo Genta non è totalmente uscita dal limbo dello scorso campionato: «Per l’Inter mi è sembrato un derby figlio di come è finito l’anno scorso. Il Milan ha surclassato i nerazzurri a centrocampo, basta guardare il duello Tonali-Barella. Mi sembra un Milan pronto per l’Europa. Due aspetti su Robin Gosens: il primo è che i giocatori che vanno via dall’Atalanta poi fanno sempre fatica. Il secondo è che è stato fermo per lungo tempo e lo recuperi solo facendolo giocare, così mi sembra difficile. L’Inter ha perso certezze, mi sembra intimorita anche in quei giocatori che hanno esperienza. Basta guardare Nicolò Barella: non ha l’espressione di uno che ha tutte queste certezze».