Genta: «Il futuro di Chivu all’Inter? Dipende da un fattore»

Cristian Chivu ieri sera in tardo orario ha svolto la presentazione da allenatore dell’Inter. Carlo Genta ha spiegato la sua idea a riguardo su Tutti Convocati.

CAMBIAMENTI – La rosa dell’Inter cambierà, ma non come si pensa. Non ci sarà alcuna rivoluzione nella squadra a disposizione di Cristian Chivu, che ripartirà dai leader usciti sconfitti in maniera disastrosa dalla finale col Psg. Il Mondiale per Club sarà il primo banco di prova, l’allenatore dovrà trovare le giuste motivazioni nei suoi uomini per cominciare bene. Il compito sarà arduo, ma lo sarebbe stato per chiunque avesse preso il posto di Simone Inzaghi finito in Arabia Saudita. Carlo Genta non nasconde infatti le possibilità difficoltà in questi mesi per l’ex mister del Parma: «La stagione di Chivu comincia con il Mondiale per Club annotandosi alla stagione attuale. Fabregas sarebbe stata una scelta più rischiosa e difficile rispetto a Chivu. Il romeno non è un allenatore strutturato, è chiaro che l’Inter e il suo futuro dipendono dal mercato che si farà. A me resta la sensazione di fondo che un allenatore come Chivu scelto in questo momento non possa avanzare grandi pretese. L’Inter è una squadra che ha bisogno di essere ristrutturata in maniera abbastanza significativa».