Genta: “Esposito ha giÃ  dimostrato! Lukaku? Icardi migliore sotto porta”

Genta: “Esposito ha già dimostrato! Lukaku? Icardi migliore sotto porta”

Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell’Inter che ieri ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A con la maglia nerazzurra, trovando anche il gol contro il Genoa, fa già parlare di se per il suo talento e soprattutto personalità. Carlo Genta, giornalista e conduttore radiofonico, ospite dagli studi di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo Romelu Lukaku e il giovane prodotto della primavera nerazzurra.

PREDESTINATO – Sebastiano Esposito dopo l’esordio in Europa ha trovato anche la maglia da titolare con l’Inter, facendo il suo esordio assoluto in Serie A realizzando anche un gol. Di lui e di Romelu Lukaku ha parlato il giornalista Carlo Genta: «Lukaku è un fuoriclasse amatissimo dai compagni. Icardi? Lukaku mette il cuore, io però sono “Icardiano”. È pazzesco sotto porta. Esposito? È uno che già conta. A 17 anni uno bravo è bravo. De Ligt e De Jong hanno giocato la UEFA Champions League. Lui sembra davvero bravo, quanto basta per dimostrarlo. Balotelli a 17 anni era già fortissimo».