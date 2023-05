Genta: «Ieri vista la differenza di rosa fra Inter e Milan. Contro la Roma…»

Nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” Genta dice la sua sulla condizione fisica dell’Inter ma anche delle altre avversarie come Roma e Milan. Il pensiero del conduttore radiofonico.

BALLO IN MASCHERA – Carlo Genta avanza alcune considerazioni sull’Inter, in vista dei prossimi incontri di campionato e Champions League. Così il conduttore della trasmissione di Radio 24: «Dicevamo 51% per l’Inter e 49% per il Milan in Champions League e per me non è cambiato. L’Inter adesso sta bene e se fa turnover con Dzeko (vedi focus), Lautaro, Barella e Brozovic. È un po’ diverso dal farlo con quelli del Milan, comeBallo-Touré, Origi e De Ketelaere. Abbiamo visto la rappresentazione plastica della differenza che che c’è tra le due rose. Dopo la sconfitta dell’Inter contro il Monza individuo il punto di svolta. Beppe Marotta ha piantato le tende ad Appiano Gentile e, da lì, è cambiato il vento. Il prossimi confronti diretti sono terribili, sarà come un ballo in maschera. Nel posto in Champions League la Lazio la vedo dentro, la Juventus continuo a vederla fuori. Poi, tra i 60 punti dell’Inter e i 58 di Atalanta, Milan e Roma se ne leggono due. Proprio questo Milan io non ce lo vedo. L’Inter va a Roma con le montagne da scalare, con Mourinho che ha ricominciato con i giochi mentali ma è ridotto ai minimi termini e con la semifinale d’Europa League alle porte. Io non so se vedremo in campo le due Under-16 ma, anche vedessimo in campo i titolari, la differenza la farà la testa. L’Inter ha queste due partite ma ha anche la finale di Coppa Italia e potrebbe dare tutt’altro colore alla sua stagione ma pensando a quello che succederà tra due e quattro giorni. è una partita chiave».