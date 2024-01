Genta: «Debiti Inter? Li hanno tutti! Situazione non difficile»

Genta riduce le discussioni sull’Inter e i debiti, dopo che nell’ultima settimana si è di nuovo parlato (pur senza novità) di difficoltà di Zhang. Il giornalista ha fatto il punto durante Tutti Convocati, su Radio 24.

MA QUALE FALLIMENTO! – Come spesso accade, ogni volta che l’Inter completa un acquisto insorgono i tifosi di altre squadre senza reali motivi. In questi giorni – nonostante non ci fossero novità sostanziali – il tema dei debiti è tornato a galla. E Carlo Genta ne approfitta per rispondere a un ascoltatore di Tutti Convocati che si lamentava: «Non ne parla nessuno? A me sembra che basti aprire un giornale e lo scrivano tutti che l’Inter ha dei problemi. La situazione non mi sembra nuovissima e nemmeno di difficile lettura. In questi giorni è tornata di moda questa cosa su come fa l’Inter a comprare giocatori pur avendo dei debiti. C’è questo enorme prestito, ha le azioni date in pegno così come le aveva il Milan con Elliott. Le opzioni sono due: o Steven Zhang rifinanzia quel debito, estinguerlo mi pare dura, e va avanti così oppure l’Inter diventa di Oaktree. Che ne farà quello che ritiene più opportuno. Ma i debiti li hanno tutte le squadre».