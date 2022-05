Genta: «Chiellini, zero applausi dai non juventini! Persa grande occasione»

Carlo Genta, in collegamento video con gli studi di Sky Sport ha parlato dell’addio di Giorgio Chiellini. Il giornalista ha fatto riferimento finale di Coppa Italia e ai tifosi “non juventini”.

ADDIO – Carlo Genta su Sky Sport parla dell’addio di Giorgio Chiellini e ‘punge’ i tifosi “non juventini” presenti all’Olimpico per la finale di Coppa Italia: «Una cosa che mi dispiace della finale è che i tifosi non Juventini hanno perso l’occasione di non applaudire l’avversario che sai che sarà l’ultima partita, cioè Giorgio Chiellini. Sarebbe stato un bel gesto ma è stata persa questa grande occasione di salutare un campione».