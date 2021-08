Genoa, visite mediche per Bentaleb. In campo contro l’Inter?

Il Genoa prepara un altro colpo di mercato. Il centrocampista ex Schalke 04 Nabil Bentaleb ha cominciato le visite mediche poco fa con i rossoblù e l’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore. Un rinforzo importante per Ballardini che lo schiererà già contro l’Inter sabato prossimo?

NUOVO ACQUISTO – Il Genoa è pronto ad accogliere Bentaleb. Il centrocampista classe 1994, svincolatosi dallo Schalke 04 a giugno, adesso sta svolgendole le visite mediche con i rossoblù. Come spiega ‘Gianluca Di Marzio’, il fratello di Bentaleb era in tribuna ieri per la sfida tra il Genoa e il Perugia in Coppa Italia. Il centrocampista sta svolgendo le visite mediche per poi firmare il contratto annuale con i rossoblù con opzione per il secondo. L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore con Ballardini che lo potrebbe avere a disposizione già domani per il primo allenamento con la nuova maglia. Un ottimo rinforzo per il Genoa con Bentaleb che è un centrocampista centrale mancino che detta i ritmi del gioco della squadra. Il tecnico lo schiererà già titolare contro l’Inter (vedi articolo) sabato prossimo nella prima gara della Serie A dei grifoni?