Genoa-Torino, tante occasioni ma nulla di fatto! Solo pari al Ferraris

Nella quindicesima giornata di Serie A, Genoa e Torino si dividono la posta in palio, pareggiando 0-0 in un match bloccato e segnato da poche emozioni.

OCCASIONI – Il match, disputato allo stadio Luigi Ferraris di Genova, si è subito presentato come una sfida tattica e fisica, con entrambe le squadre impegnate più a non concedere spazi che a costruire occasioni da gol. Nel primo tempo, la chance più nitida capita al Torino: un destro potente di Vojvoda si infrange sul palo, lasciando il pubblico di fede granata con il fiato sospeso. Dall’altra parte, il Genoa risponde con una conclusione pericolosa di Badelj, ma Ricci è provvidenziale nel respingere il tiro a botta sicura. Nel secondo tempo, lo spartito non cambia: le difese prevalgono sugli attacchi e gli spazi si riducono ulteriormente. Nonostante i tentativi degli allenatori di cambiare l’inerzia del match con alcune sostituzioni significative come Balotelli, Njie e Lazaro per il Torino e di Masini e Tameze per il Genoa, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

Genoa-Torino, punti condivisi e problemi irrisolti

SOLO PARI – Alla fine, Genoa e Torino si accontentano di un pareggio che serve a muovere leggermente la classifica, ma lascia entrambe con qualche rimpianto. Per il Genoa, la difficoltà di costruire azioni offensive incisive resta un problema evidente, mentre il Torino, nonostante una maggiore iniziativa, fatica a concretizzare. In una partita segnata da poche occasioni, tanto agonismo e poche giocate di qualità, il pareggio appare il risultato più giusto.