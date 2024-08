Genoa, subito Pinamonti! Nesta parte male al Monza

Genoa corsaro in casa del Monza, vince 0-1 con il gol del nuovo arrivato Andrea Pinamonti! Per la prima volta schierato titolare da Alberto Gilardino. Parte male, invece, il Monza allenato da Nesta.

PROVA CONVINCENTE – Il Genoa di Alberto Gilardino continua a stupire e a far parlare di sé in questo inizio di campionato. Dopo il coraggioso pareggio per 2-2 contro l’Inter nella prima giornata, i rossoblù si impongono per 0-1 in casa del Monza, grazie a un gol decisivo del nuovo acquisto Andrea Pinamonti. L’incontro si è rivelato più ostico del previsto per il Monza, che dopo il deludente pareggio a reti bianche contro l’Empoli, cercava un riscatto tra le mura amiche. Il Genoa ha saputo approfittare delle incertezze degli avversari, dimostrando solidità e una sorprendente capacità di adattamento. Il gol decisivo è arrivato nei minuti di recupero del primo tempo, al 52’, quando Andrea Pinamonti ha sfruttato al meglio un assist preciso di Sabelli.

Vittoria dopo il pareggio interno, buon inizio

OLTRE LE DIFFICOLTÀ – Con questa vittoria, il Genoa si porta a quota quattro punti in classifica, confermando un avvio di stagione che lascia ben sperare i tifosi rossoblù. Gilardino sta dimostrando di saper lavorare con il materiale a disposizione