Il Genoa sbanca il Rigamonti di Brescia, il protagonista è Salcedo!

PROTAGONISTA − Il Genoa si conferma seconda forza del campionato di Serie B grazie ad un’altra importante prova, questa volta sul campo del Brescia al Rigamonti. Protagonista inaspettato Eddie Salcedo. L’attaccante di proprietà dell’Inter non doveva neanche giocare il match fino a venti minuti prima dal fischio d’inizio. Ma l’infortunio di un altro ex nerazzurro, Puscas, ha cambiato le carte in tavola. Impatto importantissimo di Salcedo, che ha avuto il merito di sbloccare il match sul finire del primo tempo. Per lui un’ora abbondante di gioco. Lo 0-2 ha portato poi la firma di Gudmundsson. L’islandese si ripete nel finale facendo doppietta. La squadra di Gilardino sale a 56 punti in classifica.