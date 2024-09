Genoa-Sampdoria, finale thriller! Blucerchiati avanti dopo i rigori

Si risolve soltanto dopo i tiri di rigore (1-1 nei tempi regolamentari) l’attesissimo derby della lanterna tra Genoa e Sampdoria, valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia.

TEMPI REGOLAMENTARI – Torna l’attesissimo derby della lanterna di Genova, che, come prevedibile, è una vera e propria partita thriller. E si apre il risultato dopo soltanto 9 minuti, con il Genoa che va avanti grazie alla rete di Andrea Pinamonti, che riscatta un inizio di stagione non particolarmente brillante. Dopodiché c’è più Sampdoria in campo, con Coda che ci prova due volte trovando un grande Leali a dirgli di no. Nella ripresa i blucerchiati sembrano avere qualcosa di più e nel finale ci pensa Fabio Borini con il suo ingresso a cambiare la situazione: grande scambio al minuto 83, con l’attaccante appena entrato che fulmina Leali con un siluro da fuori. Ed è la rete che porta la sfida ai tiri di rigore.

LOTTERIA – Parte male la lotteria dei rigori per il Genoa, con Fabio Miretti che spiazza bene Silvestri, ma la sua palla finisce larga a fianco del palo. Non delude invece Fabio Borini, il vero e proprio gamechanger della sfida con il suo ingresso, che fa il suo. A seguire, per i rossoblu, il capitano Bani tiene viva la speranza dei suoi spiazzando bene Silvestri e siglando il suo tiro di rigore. Bereszynski tira, poi, un siluro e tiene davanti la Sampdoria con Leali che non può arrivarci. Tornano pari le cose dopo i due tiri seguenti: Bohinen per il Genoa trasforma, mentre Benedetti vede il suo tiro centrale parato da Leali. Non sbagliano, poi De Paoli per la Sampdoria e Vogliacco – al quinto tiro – trova l’incrocio. Anche Tutino non sbaglia su un rigore che pesa tantissimo, portando la serie a oltranza. E qui, dopo due tentativi, decide l’errore di Zanoli seguito dalla rete decisiva di Barreca che porta i blucerchiati agli ottavi di finale contro la Roma.

GENOA-SAMPDORIA 6-7 D.T.R.

Gol: Pinamonti al 9′, Borini all’83’

Rigori Genoa: Miretti (X), Bani (V), Bohinen (V), Vasquez (V), Vogliacco (V), Frendrup (V), Zanoli (X)

Rigori Sampdoria: Borini (V), Bereszynski (V), Benedetti (X), De Paoli (V), Tutino (V), Sekulov (V), Barreca (V)