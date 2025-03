Il Genoa pareggia i conti nel finale con l’Empoli: guaio di Silvestri!

L’Empoli regge in vantaggio fino all’80’, poi Vasquez riporta la parità per il Genoa. La sfida della ventisettesima giornata termina 1-1 a Marassi.

PRIMO TEMPO – In contemporanea con Bologna-Cagliari, la domenica pomeriggio della ventisettesima giornata di Serie A offre anche Genoa-Empoli. A sbloccare il match a Marassi è la squadra ospite, che al 36′ si porta in vantaggio grazie al gol di Grassi. Tutto nasce da un calcio d’angolo, che offre il pallone sul secondo palo al centrocampista per lo 0-1. Risultato sul quale le due squadre chiudono il primo tempo, andando a riposo all’intervallo.

Genoa-Empoli 1-1

SECONDO TEMPO – Al 60′ del secondo tempo si mette in mostra il calciatore dell’Inter, in prestito all’Empoli, Sebastiano Esposito: uno-due con Henderson e poi conclusione verso la porta sulla quale deve imporsi Vasquez per evitare il raddoppio. All’80’ il Genoa riesce a pareggiare i conti, anche grazie a una papera di Silvestri. Il portiere dell’Empoli si lascia sfuggire il pallone calciato col destro da Vasquez dopo un calcio d’angolo. La gara termina così sull’1-1.