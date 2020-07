Genoa-Inter, pronostico di Caressa e Zazzaroni: disaccordo totale tra i due

Nel corso della puntata di oggi della trasmissione “Deejay Football Club”, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto il loro pronostico su Genoa-Inter

PRONOSTICI – Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni sul pronostico di Genoa-Inter, partita valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A. Il pronostico del primo è da doppia. «Questa è dura… X-2». L’altro invece punta sui liguri, motivando anche la scelta sfavorevole per la formazione di Antonio Conte. «Io dico 1. Il Genoa se perde con l’Inter ritorna ancora in difficoltà, se perde il Lecce fa punti». Successivamente poi il conduttore di “Sky Sport” aggiunge anche l’X alla partita giocandosi anche lui la doppia.