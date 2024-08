Genoa-Inter, Inzaghi lavora con alcune assenze in rosa. La situazione

Simone Inzaghi si prepara alla prima gara di Sere A con alcune defezioni. Il tecnico dell’Inter non potrà contare sulla presenze di alcuni tasselli importanti.

PARTENZA – A pochi giorni dall’avvio ufficiale della Serie A, Simone Inzaghi fa la conta di chi avrà a disposizione dopo un precampionato impegnativo. Il tecnico dell’inter si prepara alla prima uscita stagionale con un’inter non del tutto al completo. Nella gara del Farraris che si terrà sabato pomeriggio alle ore 18:30, Simone Inzaghi non potrà contare su Piotr Zielinski, così come Marko Arnautovic. Entrambi rientreranno nella gara di metà settembre, allo stesso tempo invece, Mehdi Taremi è recuperato. L’attaccante iraniano partirà quasi sicuramente dalla panchina, con Marcus Thuram e Joaquin Correa che prenderanno il posto in avanti.

Inter, assenze concentrate in difesa per il Genoa

PROSSIMAMENTE – In difesa invece, altro assente di lusso per Simone Inzaghi che dovrà fare a meno di Stefan De Vrij. Il difensore olandese non prenderà parte alla prima uscita stagionale contro il Genoa. A seguire, altro stop come quello di Tajon Buchanan che resterà ai box per qualche altro mese dopo il brutto infortunio rimediato in Copa America con il suo Canada e dopo una conclsuine