Genoa-Inter, Bastoni in serata no. Sanchez non punge: le pagelle – TS

Genoa-Inter, uno 0-0 che fa mancare l’aggancio al Milan ai nerazzurri, che al Marassi non concretizzano e giocano una brutta partita. Bastoni in serata no. Sanchez non punge: le pagelle secondo il Tuttosport

LE PAGELLE – Genoa-Inter si è conclusa con uno 0-0 che sa di sconfitta per gli uomini di Inzaghi, che hanno raccolto solo 2 punti nelle ultime 4 giornate in Serie A. Positiva la prova di D’Ambrosio: il difensore nerazzurro centra la traversa su azione da angolo e mura Portanova pronto a colpire a rete, voto 6,5. Da rivedere la prestazione di Bastoni il difensore, al rientro dalla squalifica, è poco preciso e regala a Gudmundsson, in avvio di gara, la palla del possibile 1-0, voto 5. Male anche Sanchez: in una partita fisica e molto confusa, il cileno non riesce a dare un contributo concreto, se non con qualche sprazzo di classe, voto 5. Si batte invece Dzeko, che nel primo tempo gioca bene e rifinisce molto. Nella ripresa cala, non riuscendo a trovare il varco giusto, voto 6.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino