Genoa, prima del match contro l’Inter si lavora a un ritorno: doppio ex – Sky

Il Genoa ha messo nel mirino un suo ex calciatore in funzione della sostituzione di Mateo Retegui nel suo reparto offensivo: l’obiettivo di averlo contro l’Inter è molto complicato, dati i tempi molto stretti.

DOPPIO EX – Il Genoa ha inserito sul proprio taccuino il nome di Andrea Pinamonti, ex attaccante del Grifone e dell’Inter. Proprio prima dell’incontro di campionato contro i nerazzurri, con cui le due squadre daranno inizio alla nuova stagione di Serie A 2024-2025, la squadra ligure sta provando a definire l’arrivo dell’attaccante del Sassuolo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a cifre non contenute. Come riportato da Sky Sport, il Genoa potrebbe acquistare l’attaccante per 1 milione più 500 mila euro di bonus e un diritto di riscatto fissato intorno ai 16/17 milioni.

Pinamonti al Genoa potrebbe sbloccare il passaggio di Gudmundsson alla Fiorentina: c’è un “ma” per l’Inter!

LO SCENARIO – Ponendo che il calciatore italiano si trasferisca al Genoa e, contestualmente Albert Gudmundsson si rechi a Firenze per svolgere le visite mediche di rito e firmare il suo contratto con la Fiorentina, risulta allo stesso modo difficile pensare che l’ex nerazzurro possa giocare contro l’Inter. La sfida si disputerà sabato 17, mentre oggi 15 agosto non sono stati definiti neppure i dettagli essenziali del contratto che dovrebbe portare Pinamonti in Liguria. Ecco che, ad ogni modo, la vicenda Pinamonti potrebbe riguardare l’Inter dal punto di vista delle sue pretese, ora residue, di arrivare a Gudmundsson, ma non in vista della sfida con il Grifone.