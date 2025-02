Il Genoa batte il Venezia con due super gol, uno è di un ex dell’Inter!

Il Genoa ha vinto contro il Venezia per 2-0 con due grandissimi gol. Sabato la squadra di Vieira sarà ospite a San Siro con l’Inter.

UNO-DUE LETALE – A Marassi va in scena il posticipo della venticinquesima giornata di Serie A tra Genoa e Venezia. Il Grifone nel prossimo turno giocherà contro l’Inter a San Siro, che ieri ha perso il derby d’Italia contro la Juventus per 1-0. Nel primo tempo, c’è grande equilibrio con una vera e chiara occasione a favore del Venezia, che capita sui piedi di Kike Perez. Ma il pallone a rimorchio di Nicolussi Caviglia finisce alle stelle da pochi passi. Nella ripresa, però, il Genoa esce meglio e praticamente vince la partita. In mezzo però l’infortunio di Vitinha, che rimane dunque in dubbio per la partita contro l’Inter di sabato a San Siro. Al 52′, potenziale importante palla-gol per il Genoa, con Ellertsson che chiude in maniera provvidenziale su Messias. Al 56′ occasione anche per Pinamonti, che calcia dalla distanza ma trova la grande risposta dell’ex compagno all’Inter Radu. All’82’, l’ex nerazzurro ci riprova e stavolta lo fa bellissimo mettendo il pallone all’incrocio dei pali. Il Grifone approfitta della situazione e quattro minuti più tardi trova il gol del raddoppio con il neo-entrato Cornet. Altro grande gol. Il match termina sul 2-0 a favore del Genoa, che sale a quota 30 punti in classifica.

GENOA-VENEZIA 2-0

82′ Pinamonti, 86′ Cornet