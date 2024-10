Genoa, urge Balotelli! La Lazio mette a segno il tris della vittoria!

Lazio-Genoa termina 3-0. I rossoblù continuano a fare fatica e incorrono in un altro infortunio, mentre è sempre più vicino l’approdo di Mario Balotelli per limitare i danni.

PRIMO TEMPO – Dopo Parma-Empoli continuano gli appuntamenti della domenica pomeriggio di Serie A. In campo alle 15.00 c’è Lazio-Genoa, valida per la nona giornata di campionato. La prima frazione di gioco vede i padroni di casa molto più propositive e in forma dei rossoblù, che hanno iniziato con non poche difficoltà questa nuova stagione. Tavares è uno dei biancocelesti più agguerriti e già al 10′ spaventa la difesa avversaria con un sinistro che si alza di poco sopra la traversa. Al 21′ arriva il gol della Lazio, ad opera di Noslin che ringrazia Tavares per il lavoro in costruzione. Quest’ultimo si rende ancora protagonista sul finire del primo tempo, quando al 42′ tenta un’altra conclusione. Poco prima anche quella di Castellanos, che ci prova con un colpo di testa sui risvolti di un calcio d’angolo.

Lazio-Genoa 3-0

SECONDO TEMPO – Dopo la ripresa il Genoa tenta di rientrare in partita. Appena subentrato dalla panchina Norton-Cuffy, al 46′, taglia in due il campo e tenta la conclusione dalla distanza con un destro velenoso. Al 51′ ci prova anche Thorsby, che però non inquadra lo specchio della porta. Dopo poco la Lazio torna a gestire e a rendersi insidiosa, sempre con Castellanos e Tavares. Come se non bastasse al 66′ il Genoa deve fare i conti con un infortunio, quello del neo entrato Ankeye, uscito dopo pochi minuti. Sul finire della partita i padroni di casa mettono il sigillo al match: all’86’ Tchaouna sfrutta l’errore a centrocampo di Vasquez e recupera un pallone velenosissimo che scambia con Castellanos. Alla fine l’ultimo a toccare e infilare in rete il tap-in vincente è Pedro. Il colpo di grazia per il Genoa, poi, arriva al 94′, quando Tavares disegna un assist perfetto che Vecino insacca di testa per il definitivo 3-0.