Gazidis: «San Siro speciale. Nuovo stadio? Progetto visionario»

Il nuovo stadio di Milano che, probabilmente, sorgerà accanto all’attuale San Siro, punta ad essere un fiore all’occhiello per Inter e Milan oltre che per il capoluogo lombardo. In questi giorni molti esponenti di Milan e Inter ne stanno parlando (vedi articolo) e, per ultimo, è stato Ivan Gazidis ad dei rossoneri.

FUTURO – L’amministratore delegato del Milan, Gazidis, durante la festa di Sant’Ambrogio (patrono di Milano), è stato intervistato da Milan Tv. Una tematica è stata anche il progetto che riguarda il nuovo stadio di Milan e Inter. Ecco le sue parole. «Nuovo stadio? Capisco i dubbi, perché San Siro è un luogo speciale, ma è necessario avere coraggio. I sentimenti – prosegue Gazidis – esistono e non si possono mettere in discussione. Le memorie di San Siro ci saranno per sempre, nessuno potrà cancellarle, è impossibile. Ogni lega nel mondo che ha avuto successo lo ha fatto costruendo nuovi stadi, con un’esperienza incredibile e inclusiva per i tifosi. Questo è molto importante per il futuro. Abbiamo tutto quello che è necessario: il calcio, la gente, i tifosi… Vedo un futuro brillante, è necessario solamente avere coraggio: creare nuovi stadi è un passo fondamentale se vogliamo essere ancora al vertice del calcio nel mondo. Abbiamo lavorato su questa visione con il sindaco per due anni. Sarà un nuovo cuore per Milano: non è solamente un progetto calcistico, ma anche una visione per tutta la città».

FONTE – Milan TV