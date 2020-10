Gazidis: “Nuovo stadio vitale. A Milano abbiamo una grande chance”

Condividi questo articolo

gazidis

Ivan Gazidis ha parlato del progetto nuovo stadio, essenziale per il futuro di Inter e Milan. Il CEO rossonero sottolinea la centralità del nuovo impianto per la crescita dei club e del calcio italiano. Ecco le sue parole a “Leaders in Sport”, riportate dal sito ufficiale del Milan

PROGETTO NECESSARIO – Di seguito le dichiarazioni di Gazidis: «Credo che tra tutti i principali campionati, quello italiano abbia il maggior potenziale di crescita e sviluppo. Per me, a livello personale e professionale, avere l’opportunità di essere coinvolto in un’avventura del genere è molto stimolante. Lo stadio è necessario nel calcio italiano. A Milano abbiamo la straordinaria opportunità di costruire lo stadio migliore del mondo. Milano è una città molto inclusiva e molto dinamica».