Gazidis: «Nuovo stadio necessario. Se non costruiamo nuovi stadi…»

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato del nuovo stadio per il club rossonero e per l’Inter: le sue dichiarazioni.

NUOVO STADIO – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Forbes.com sul nuovo stadio per il club rossonero e l’Inter affermando che le due società hanno lavorato in “modo responsabile ed efficiente” con il consiglio comunale e il sindaco di Milano per ottenere l’approvazione per il nuovo stadio.

FUTURO – Gazidis ha detto. “Sappiamo che questo è necessario per il club“, ha dichiarato. “Sappiamo negli ultimi tre anni di lavoro su questo progetto che deve realizzarsi se il club vuole avere il futuro che i suoi tifosi vogliono che abbia. E direi che la città di Milano vuole che i suoi due club lo abbiano“.

APPEAL – Ed ancora Gazidis. “È rivoluzionario per le due squadre di calcio, Milan e Inter, nel loro percorso per tornare ai vertici del calcio europeo. Ed è rivoluzionario, in realtà, per il calcio italiano perché abbiamo avuto un decennio dominato dalla Juventus nel loro nuovo stadio. Non è salutare per un campionato che ha bisogno di accrescere il suo appeal globale“.

DECLINO – Gazidis ha aggiunto. “Il calcio in Italia è una parte così importante del tessuto del Paese. E penso che una delle cose tristi degli ultimi due decenni sia stata il lento e costante declino del calcio italiano, rispetto agli altri campionati europei“.

RILANCIO – Gazidis, parlando del nuovo stadio, ha spiegato. “Questo è un passo necessario. Se non costruiamo stadi in Italia, sappiamo quale sarà il futuro. Sappiamo cosa stiamo regalando ai nostri figli. E l’eredità che avranno è un campionato che continua ad essere in un lungo, lento, costante declino. Non è un futuro responsabile da consegnare alla prossima generazione. Non credo che questo sia il futuro del calcio italiano. Penso che il calcio italiano sia assolutamente pronto per il rilancio“.