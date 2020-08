Gazidis: “Nuovo stadio di Inter e Milan? Fondamentale per il futuro”

gazidis

Gazidis ha parlato in conferenza stampa dei temi caldi in casa Milan, tra cui quello del nuovo stadio da realizzare con l’Inter. L’Amministratore Delegato rossonero sottolinea la centralità del progetto per il futuro dei club. Di seguito le dichiarazioni del dirigente

PROGETTO ESSENZIALE – Ivan Gazidis parla del nuovo stadio per Inter e Milan: «Siamo impegnati in diverse attività. La modernizzazione del Club passa ovviamente dal campo, dal calcio giocato, ma non solo. Il nuovo stadio, ripeto, sarà una parte fondamentale del nostro avvenire. Sullo stadio e in generale dal punto di vista commerciale stiamo facendo grandi progressi. Vogliamo che la squadra cresca, che i giovani crescano e che i nuovi innesti si inseriscano nel migliore dei modi. Nello scorso mercato estivo abbiamo preso dei calciatori non troppo famosi, per esempio Bennacer ed Hernández, ma poi il nostro lavoro e anche le nostre strutture hanno esploso le loro qualità».

