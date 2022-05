Gazidis: «Milan non ha paura! Vincere con l’Atalanta per Pioli. Fiduciosi»

Gazidis, CEO del Milan, intervenuto in diretta sul canale Twitch del club, ha parlato della prossima sfida di campionato contro l’Atalanta sempre più decisiva per la corsa scudetto con l’Inter.

PENULTIMA SFIDA – Ivan Gazidis commenta così la prossima sfida contro l’Atalanta, importante per la corsa scudetto: «Stiamo tutti pensando a questa grande partita, vorrei dire grazie di cuore ai nostri tifosi perché domenica raggiungeremo 1 milione di presenze dall’inizio della stagione. È incredibile, ci hanno dato grande forza dall’inizio della stagione. Questa volontà, questa unità e orgoglio ci dà grande fiducia, non vediamo l’ora per domenica e anche per la prossima partita. Trovo i giocatori concentrati ma anche calmi, con lo stesso approccio che abbiamo vissuto nel passato. Hanno sicurezza non solo in queste emozioni ma anche nelle loro qualità, che ci sono. Ora è necessario cogliere questa grande opportunità con positività. Non sento paura, sento una grande volontà di fare questi due grandi passi».