Gaucci: «Insigne adatto all’Inter? Fa un altro ruolo! L’idea di Inzaghi…»

Gaucci commenta i movimenti di mercato dell’Inter dopo gli ultimi aggiornamenti. Il dirigente sportivo, intervenuto in collegamento con “Calciomercato” su Sky Sport 24, si dice dubbioso dell’ipotesi Insigne nerazzurro dal punto di vista tecnico-tattico

MERCATO COSTRETTO – Per Alessandro Gaucci il mercato nerazzurro in uscita è giustificabile nonostante le cessioni dolorose: «L’Inter è stata costretta, non credo che la famiglia Zhang si stia divertendo a fare queste scelte complicate. Non è una situazione né voluta né pensata o pronosticata da nessuno, prima. Il Covid-19 c’è stato e c’è tutt’ora. E ha penalizzato non solo l’Inter ma tutto il sistema calcio. Ma Lorenzo Insigne è il giocatore adatto al sistema di gioco dell’Inter? Dovrebbe fare la seconda punta, ma è più adatto a fare l’esterno. Non so se sia l’attaccante più giusto per fare coppia con Edin Dzeko o eventualmente Duvan Zapata all’Inter. Simone Inzaghi ha un’idea di calcio ben definita, come ha dimostrato alla Lazio, e penso voglia ripeterla anche all’Inter. Insigne a Milano dovrebbe adattarsi a un nuovo ruolo. Poi ovvio che sia un grande giocatore». Gaucci stronca così l’ipotesi Insigne, che l’Inter monitora anche se da lontano (vedi aggiornamento).