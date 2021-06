Gattuso via dalla Fiorentina dopo 22 giorni, anche un ex Inter in corsa

Gattuso ha incredibilmente rotto in giornata con la Fiorentina: non diventerà il nuovo allenatore viola. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale”, segnala come ci sia anche un ex Inter fra i nomi valutati per la sostituzione.

CLAMOROSO RIBALTONE – È durata appena ventidue giorni l’esperienza di Gennaro Gattuso alla Fiorentina. L’ex allenatore del Napoli in viola non è riuscito nemmeno a dirigere un allenamento, perché nelle ultime ore si è concretizzata un’impensabile rottura con la dirigenza toscana. Come segnala Gianluca Di Marzio tutto è nato per le pressioni dell’agente Jorge Mendes (che cura gli interessi anche di Gattuso) sul mercato, che hanno portato a una frattura ormai definitiva. Il contratto non sarà depositato, non entrerà nemmeno in vigore. Il giornalista di Sky Sport segnala come la Fiorentina stia iniziando a pensare ai sostituti. Fra i nomi per rimpiazzare Gattuso anche un ex Inter, quello di Claudio Ranieri, oltre a Rudi Garcia.