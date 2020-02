Gattuso: “Trappola Lecce, Inter insegna. Politano forte: ci aiuta molto”

Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Napoli e Lecce, in attesa della sfida contro i nerazzurri. L’allenatore cita l’Inter per sottolineare le difficoltà che nasconde il match. Di seguito le sue dichiarazioni anche su Matteo Politano, nuovo acquisto partenopeo, riportate da “Tuttomercatoweb”

MASSIMA CONCENTRAZIONE – Gennaro Gattuso non si fida del Lecce: «Domani è una partita trappola, non sono frasi fatte. Se domani non giochiamo come fatto con Lazio e Juve è dura. Se il Lecce ci comincia a palleggiare in faccia, come fa spesso agli avversari, sarà una gara molto difficile. Loro giocano a viso aperto, fanno male e lo hanno dimostrato contro Inter e Juve. Dobbiamo preparare bene la partita mentalmente. Voglio vedere la stessa cattiveria delle ultime partite. Politano? Si tratta di un giocatore forte, che ha piede, tecnica e velocità. Può darci una grandissima mano. Ha qualità differenti da Callejon, ma sono due grossi giocatori. Abbiamo tante alternative in tutti i ruoli, non solo sul binario di destra in attacco».