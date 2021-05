Gattuso passa dalla panchina del Napoli a quella della Fiorentina in tempi record. La società viola ha fatto il suo annuncio, lasciando la palla a quella azzurra, che ora è tornata prepotentemente su Spalletti (ancora sotto contratto con l’Inter)

CAMBI IN PANCHINA – La Fiorentina ha annunciato Gennaro Gattuso come nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione. L’ex tecnico del Napoli ha sciolto ogni dubbio e accettato la proposta viola. Chi non siederà sulla panchina della Fiorentina è Luciano Spalletti, che adesso è il principale indiziato per raccogliere l’eredità di Gattuso a Napoli. La società partenopea, in seguito alle difficoltà trovate nelle negoziazioni con Sergio Conceiçao (vedi articolo), è tornata a discutere con l’ex tecnico dell’Inter, con cui il contratto scadrà solo il prossimo 30 giugno. Spalletti è il favorito ma non l’unico nome che il Napoli sta valutando in questi giorni come post-Gattuso.