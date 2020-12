Gattuso: “Inter e Napoli meglio del Milan? Ho consapevolezza. Obiettivo…”

Condividi questo articolo

Photo 199945887

Gattuso replica a Pioli, che in serata ha detto che Inter, Juventus e Napoli sono più forti del Milan (vedi articolo). L’allenatore degli azzurri, intervistato da Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro l’AZ Alkmaar (vedi articolo), si è espresso così sulla lotta per il titolo.

CORSA A TANTI – Per Stefano Pioli ci sono tre squadre più forti del suo Milan: Inter, Juventus e Napoli. A Gennaro Gattuso viene riportata questa dichiarazione, ecco la sua risposta: «Se lo dicono loro va bene così. Io ho la consapevolezza di avere una squadra forte, però non so se ce la possiamo giocare fino all’ultima giornata per lo scudetto. Io penso che il nostro obiettivo dev’essere dare continuità alle nostre prestazioni, poi alla fine tireremo le somme».