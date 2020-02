Gattuso punta l’Inter: “Barcellona-Napoli? Testa a Coppa Italia e Serie A”

Gattuso, intervistato da Mediaset dopo Napoli-Barcellona di Champions League (vedi articolo), volta pagina dopo il pareggio per 1-1 di stasera. Per il tecnico calabrese ora l’interesse principale, più che il ritorno del 18 marzo, è legato alla Serie A e al ritorno di Coppa Italia con l’Inter in programma fra nove giorni.

DISPIACERE AZZURRO – A Gennaro Gattuso non va giù l’1-1 di Napoli-Barcellona: «C’è rammarico, perché penso che non è un caso se hanno avuto solo un’occasione e hanno fatto un tiro in porta. Il loro possesso era sterile, penso che la squadra ha fatto una grandissima partita. Dispiace per come è arrivato il pari, ci siamo fatti un po’ fregare sull’azione del gol. Il rammarico più grande sono le tre palle gol che abbiamo avuto, perché potevamo fare meglio. Adesso testa al campionato e testa alla Coppa Italia (Napoli-Inter è giovedì 5 marzo alle ore 20.45, ndr), dopo avremo modo e tempo di preparare il ritorno».