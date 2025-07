Gattuso, inizia il giro di visite nei ritiri! A breve l’incontro con l’Inter

Non solo i ritiri in Italia. A tenere banco è anche il percorso che l’Italia farà con il nuovo Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso. Il nuovo ct azzurro sta facendo dei saluti nei ritiri, tra cui anche un passaggio in programma ad Appiano Gentile.

ITALIA – È partito da Trigoria il giro di visite di Rino Gattuso nei ritiri delle squadre di Serie A. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha fatto il suo debutto nel centro sportivo della Roma, guidata da Gian Piero Gasperini, dove ha incontrato diversi volti noti del gruppo azzurro, tra cui Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Bryan Cristante. Ieri Gattuso, accompagnato dai collaboratori Riccio e Bonucci, doveva far visita al Viola Park per incontrare la Fiorentina di Stefano Pioli. Tra i giocatori viola spicca Moise Kean, uno degli osservati speciali del nuovo corso azzurro.

Inter, programmata la presenza del Ct Gattuso

FINE – Lunedì invece, sarà il turno dell’Inter: il ct visiterà il ritiro di Appiano Gentile per confrontarsi con Cristian Chivu e con i calciatori italiani impegnati nella preparazione estiva. Nell’Inter saranno attenzionati Bastoni, Barella e Dimarco oltre a Darmian. Il tour si concluderà a Torino, con la visita alla Juventus. Qui Gattuso avrà modo di confrontarsi con Igor Tudor e osservare da vicino Cambiaso, Locatelli, Gatti, Savona, Di Gregorio e Miretti.