Gattuso: “Champions 2003 straordinaria, contro Inter e Juventus…”

Gennaro Gattuso ha concesso un’intervista a Sky Sport in cui ha ricordato la sua lunga carriera ricca di trionfi con la maglia del Milan soffermandosi sulla Champions League del 2003 vinta dai rossoneri dopo aver superato l’Inter in semifinale e la Juventus in finale

UN EVENTO STRAORDINARIO – Gattuso ricorda la Champions League del 2003 vinta in finale contro la Juventus superando in semifinale l’Inter allenata all’epoca da Hector Cuper: «Venivamo da una semifinale derby e furono due settimane difficili e molto importanti. E’ stato qualcosa di incredibile fare una semifinale di Champions con l’Inter e una finale con la Juventus, qualcosa di straordinario. E’ stata una vittoria incredibile, il mio primo trofeo con il Milan e abbiamo aperto un ciclo importantissimo».