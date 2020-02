Gattuso: “Catenaccio contro l’Inter? No, accorti e organizzati! Napoli…”

Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Napoli. Il tecnico azzurro è tornato sulla vittoria contro l’Inter nell’andata delle semifinali di Coppa Italia rispondendo alle critiche sul catenaccio

INTER-NAPOLI – Così Gennaro Gattuso: «Sento dire che prepariamo bene le partite di coppa e non di campionato perché non abbiamo stimoli. Qua non dobbiamo snobbare niente! Dobbiamo giocare da squadra, sempre. Vado a vedere tante partite e non sembriamo una squadra, al primo errore andiamo in difficoltà. Il secondo tempo abbiamo palleggiato i primi dieci minuti, abbiamo sbagliato di tutto ma la squadra era là presente. E ci sta. Io voglio vedere questo. Se voi dite catenaccio, quando una squadra va a San Siro e fa 46% di possesso palla ognuno può vedere il calcio come vuole. Non abbiamo fatto catenaccio, abbiamo giocato da squadra accorta e organizzata».