Gatti sul +1 sull’Inter: «Ci eravamo detti di essere primi stasera»

La Juventus vince in maniera insensata al 94′, dopo aver subito due minuti prima il pareggio del Monza. I bianconeri sono a +1 sull’Inter, in attesa della partita di Napoli, e l’autore del gol vittoria Gatti commenta la situazione a DAZN.

GOL DA TRE PUNTI – Federico Gatti ha appena deciso Monza-Juventus con il gol al 94′, che per ora vale il +1 sull’Inter: «È un’emozione pazzesca segnare un gol così importante. C’eravamo detti prima della partita che alla fine dovevamo essere primi in classifica, dispiace per il gol subito perché eravamo stanchi. Io in primis, ma sono contento di essermi rifatto subito. Sono tre punti che pesano tantissimo. Ripeto: il discorso prima della partita era proprio fare tre punti ed essere primi in classifica stasera. È stata una partita durissima, loro sono una squadra solida e compatta. L’anno scorso avevamo fatto zero punti contro di loro, questa volta una vittoria molto importante».