Gatti: «Dobbiamo farci trovare pronti, tra due giorni partita dura»

L’Inter affronterà la Juventus tra pochi giorni, in casa bianconera c’è già chi pensa alla partita del weekend in campionato. Federico Gatti carica l’ambiente con le sue parole per Sky Sport.

IMPORTANTE – Manca poco ormai, Inter e Juventus si scontreranno tra pochi giorni a San Siro. Federico Gatti ha parlato dopo la partita contro il Friburgo su Sky Sport: «Giocare in campo europeo è sempre stupendo per me, ringrazio il mister per avermi dato questa occasione. Ora dobbiamo farci trovare pronti, perché tra due giorni avremmo una gara durissima, dovremmo ricaricare le pile al massimo assolutamente».