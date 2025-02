Gatti come Olivera in Inter-Napoli? Da Open Var il paragone folle

Federico Gatti avrebbe commesso calcio di rigore, ma il VAR e l’arbitro Abisso hanno deciso di non intervenire non concedendo la massima punizione al Como contro la Juventus. Il folle paragone con Inter-Napoli su Dazn da Open Var.

PARAGONE – Benito Di Liberatore oggi è stato l’ex arbitro che ha giudicato gli episodi del weekend di Serie A. Come accade sempre le polemiche sono state infinite e a partire già da venerdì quando si è giocata Como-Juventus. Federico Gatti a pochi minuti dal vantaggio bianconero aveva commesso un probabile fallo per tocco di mano. Abisso ha deciso di non fischiare e subito dopo ha dato rigore alla squadra di Thiago Motta. Su Open Var Di Liberatore fa un paragone folle: «Questo tocco di mano non è punibile, giusto non assegnare il calcio di rigore. Gatti contende lo spazio all’avversario e nella contesa tocca il pallone in maniera fortuita nella dinamica dell’azione. Non è punibile in questo caso. L’episodio è simile al tocco di mano di Olivera su Lautaro Martinez in Inter-Napoli. Il body-check tra i due giocatori è equiparabile e non è stato assegnato calcio di rigore. Non poteva essere punito un giocatore che cerca solamente la contesa e di acquistare spazio»