Gasperini: «Zona Europa fattibile! Boga? Distorsione, i tempi»

Gian Piero Gasperini ha parlato al termine di Atalanta-Juventus ai microfoni ufficiali del club orobico. Queste le parole del tecnico

FORTE – Queste le parole di Gasperini: «Boga? Questo è un periodo in cui perdiamo un giocatore a partita. Si è fatto una bella distorsione alla caviglia. Ne avrà per più giorni. Juventus? Non dobbiamo uscire delusi da questa partita, abbiamo giocato per cercare di vincere. La vittoria ci avrebbe portato in zona Champions League. Nel calcio bisogna accettare gli episodi che vanno in direzione diversa. Degni della classifica che abbiamo. Abbiamo fior di squadre distanziate, la zona Europa è fattibile. Sono quattro partite difficili, non dobbiamo avere cali di tensione».