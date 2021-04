Gasperini: «Superlega? Abbiamo rischiato di non giocare più per 12 club»

Gasperini torna a parlare della Superlega ed è molto critico nei confronti dei dodici club fondatori, Inter inclusa. Al termine di Atalanta-Bologna 5-0 il tecnico dei bergamaschi, intervistato da “Sky Calcio Club”, se l’è presa non poco per il tentativo sfumato di formare il nuovo torneo.

LA CRITICA – Gian Piero Gasperini va giù pesante sulla vicenda Superlega: «I debiti li devono pagare tutti, questo è il punto. Noi abbiamo rischiato di non giocare più, che oggi fosse una partita che non contava niente come quella di Roma. Andavamo tutti a casa, eravamo a livello di Serie B per salvare dodici società. Menomale che in Inghilterra hanno fatto una bella retromarcia. Anzi, forse qualcuno ha detto che avevamo fortuna perché avremmo vinto il campionato, la Coppa Italia e anche la Supercoppa Italiana, riempiendo la bacheca perché squalificavano tutti (ride, ndr). Il calcio è uno sport seguito e amato in tutto il mondo, dobbiamo sempre avere la speranza che una squadra possa competere con le grandi».