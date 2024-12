Gasperini: «Supercoppa? Sfideremo quella indicata come la più forte!»

Dopo il pareggio in rimonta contro la Lazio, Gianpiero Gasperini pensa al prossimo importante appuntamento dell’Atalanta: la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.

CONFRONTO – Gianpiero Gasperini, intercettato dai canali ufficiali del club bergamasco alla fine di Lazio-Atalanta, dichiara: «Adesso la Supercoppa Italiana, non ci facciamo mancare niente (ride, ndr). Faremo questo Capodanno a Riyad, incontrando un’altra squadra che è indicata da tutti come la più forte. Per noi sarà un modo per misurarci, vedere se siamo cresciuti e confrontarci. La prima gara con l’Inter sarà fondamentale». Gasperini, dunque, riconosce l’importanza della sfida di giovedì e il valore dell’avversario da affrontare.

Gasperini, da Lazio-Atalanta alla Supercoppa contro l’Inter

SITUAZIONI FAVOREVOLI – Gianpiero Gasperini, poi, analizza la prestazione dell’Atalanta in campionato: «Sono comunque soddisfatto di questo punto, in virtù del secondo tempo che è stato molto favorevole per noi, dopo un primo tempo molto favorevole alla Lazio. Credo che alla fine il pareggio ci stia, ma noi abbiamo finito veramente bene. A un certo punto eravamo anche convinti di poter vincere. Ci sono state alcune situazioni veramente favorevoli. Però la partita va vista globalmente, nei novanta minuti. Abbiamo sofferto nella prima parte del primo tempo, un po’ per demerito nostro, molto per merito della Lazio. Però aver ribaltato sul gioco una partita che era nata così male e così in difficoltà ci rende comunque soddisfatti».