Gasperini: «Supercoppa europea, nessuno chance così! Inter 14 anni fa»

Alla vigilia di Real Madrid-Atalanta Gianpiero Gasperini racconta le proprie sensazioni sulla sfida di Supercoppa europea. Non manca anche il riferimento all’Inter.

PRESTIGIO – Gianpiero Gasperini viene intercettato dai giornalisti di Sky Sport 24 allo Stadio Nazionale di Varsavia, dove domani sera andrà in scena Real Madrid-Atalanta- L’allenatore della Dea dichiara: «Sarà una partita di grande prestigio he aspettiamo dal giorno in cui abbiamo vinto a Dublino. C’è l’intenzione di fare la partita al meglio delle nostre possibilità contro una grande squadra indubbiamente. Non è l’Atalanta di Dublino ma è pur sempre l’Atalanta, col suo entusiasmo, la sua voglia di giocare a calcio e di fare quello che ci ha portato a giocare questo tipo di partita».

Gasperini motiva l’Atalanta e ricorda il precedente Inter!

PRECEDENTI – Gianpiero Gasperini continua sulla sfida, tirando in ballo anche l’Inter e il resto della Serie A: «Non dimentichiamoci del fatto che nel nostro campionato italiano credo che non ci sia un giocatore che ha giocato una partita di questa competizione. Quattordici anni fa l’Inter con la Champions League, venticinque anni fa il Pama con l’Europa League. Quindi non vorrei sbagliarmi ma nessuno dei giocatori del nostro campionato ha avuto la possibilità di giocare questa gara. Ci riusciamo noi domani e questo di per sé è superiore a tutto».