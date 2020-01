Gasperini: “Squadra affaticata dalla partita di Milano contro l’Inter”

Gian Piero Gasperini al termine di Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia vinta dalla squadra allenata da Beppe Iachini per 2-1 (vedi report), ai microfoni “Rai” ha parlato di squadra affaticata dalla sfida di campionato contro l’Inter.

SQUADRA STANCA – Gian Piero Gasperini parla della sconfitta della sua squadra in Fiorentina-Atalanta, sottolineando la stanchezza dal match giocato a San Siro contro l’Inter: «La squadra mi sembrava affaticata, non ha recuperato dalla partita di Milano. Non eravamo nel modo ottimale, nonostante ciò dopo abbiamo avuto la possibilità di vincere la partita».