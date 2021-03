Gasperini: «Solo Inter e Juventus meglio di noi. Conferma dal campo»

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista all'”Eco di Bergamo”. Tra i tanti argomenti trattati anche la forza della squadra bergamasca che il tecnico nerazzurro vede inferiore solo a Inter e Juventus

CRESCITA – Gian Piero Gasperini non si nasconde: «Pensiamo alla nostra dimensione. Si giocava per la salvezza, poi per restare tra le prime dieci, adesso siamo lì con le big. E solo Inter e Juventus forse hanno qualcosa in più, con le altre siamo competitivi, lo confermano le partite giocate. Poi magari Milan e Napoli spendono 100 milioni e si allontanano, ma di rimanere con queste squadre lo puoi pensare».

Fonte: Pietro Serina – Eco di Bergamo