Gasperini si nasconde: «Ad oggi l’Atalanta non è da Scudetto!»

L’Atalanta è passata sul Monza segnando due gol e avvicinandosi ancora all’Inter al secondo posto. Gian Piero Gasperini in conferenza stampa si nasconde.

RISULTATO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini non sbaglia in casa al Gewiss Stadium contro il Monza. 2-0 il risultato finale maturato per lo più nei venti minuti finali. Sblocca Lazar Samardzic, chiude Davide Zappacosta con uno splendido tiro a giro sul secondo palo. La classifica sorride ai nerazzurri, che sorpassano la Juventus al terzo posto tornando a -2 dall’Inter di Simone Inzaghi. Il Napoli dista sei punti ed è la prossima avversaria in campionato.

Gasperini, Atalanta non da Scudetto!

SCUDETTO – Gasperini e i suoi possono veramente salire vincendo al Diego Armando Maradona nel weekend. Darebbe una grande spinta non solo a livello d’umore, ma anche per quanto riguarda i punti in campionato. L’allenatore ex Inter però non ne vuole sapere e smentisce in conferenza stampa: «Napoli–Atalanta è una partita da Scudetto? Ognuno si prende la responsabilità di quello che dice. Per noi è una semplice partita di campionato. L’undicesima di campionato dove il Napoli ha 6 punti di vantaggio e sta facendo qualcosa di straordinario. Siamo ricchi d’impegni tra Napoli, Stoccarda e Udinese. Io faccio fatica a dire se è da Scudetto. Ad oggi l’Atalanta non è da scudetto»