Gasperini shock nel post Monza-Atalanta: ‘cog***, fenomeno’ ad un giornalista

Incredibile quanto successo nel post di Monza-Atalanta, con Gasperini protagonista. Il tecnico orobico ha avuto una lite con un giornalista.

LITE FURIOSA – L’Atalanta ha vinto nel pomeriggio contro il Monza per 0-4, sigillando la zona Champions League e mandando matematicamente in Serie B la squadra di Alessandro Nesta. Ma lo show, oltre a quello in campo di Charles De Ketelaere e compagni, è avvenuto anche nel post partita e precisamente dopo la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini. Come riferiscono i colleghi di Monza-News.it, l’allenatore della Dea si sarebbe avvicinato ad un giornalista bergamasco dando il via a una lite furiosa. Tra gli insulti volati si sono sentiti chiaramente epiteti come “fenomeno” e “c*glione“. Non solo parole grosse, ma lo stesso Gasperini, racconta la testata brianzola, avrebbe tirato pure un taccuino contro il collega.

Gasperini e la lite con il giornalista: stavolta ha passato il limite

ESCALATION – Insomma, non è un bellissimo finale di partita al Brianteo. La stessa testata Monza-News.it, ha concluso dicendo: “Il diverbio, breve ma intenso, è stato notato e commentato con stupore anche da altri addetti ai lavori presenti. Non è la prima volta che il tecnico piemontese si lascia andare a esternazioni polemiche, soprattutto nei confronti della stampa, ma stavolta l’escalation verbale e il lancio dell’oggetto rischiano di assumere contorni ancora più gravi“.