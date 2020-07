Gasperini: “Secondo posto? Pensiamo alla Champions League. Ora…”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a “Sky Sport” nel postpartita della sfida pareggiata 1-1 contro il Verona. Il tecnico dei bergamaschi ha fatto il punto sull’obiettivo secondo posto – occupato ancora dall’Inter – e sulla Champions League.

OBIETTIVI – Gian Piero Gasperini non sembra essere focalizzato al secondo posto attualmente occupato dall’Inter. Il tecnico dell’Atalanta ha fatto il punto sugli obiettivi della squadra, nel postpartita della sfida pareggiata contro il Verona: «Abbiamo la possibilità di arrivare in Champions League, non so se la Roma sarà in grado di vincerle tutte. Noi stiamo viaggiando a ritmo da Scudetto, non dobbiamo avere rammarico per queste partite. Non è questo il nostro obiettivo da raggiungere adesso, i presupposti non ci sono stati nel girone di andata. il pensiero ora è vero il PSG, anche se ci poniamo traguardi di record come il secondo posto, crediamo che queste partite sotto l’aspetto fisico possano essere una buona preparazione. Mi immagino che quando dovremo arrivare in Champions League troveremo squadre e giocatori con reattività e caratteristiche molto più alte di quelle delle squadre che stiamo affrontando».