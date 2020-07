Gasperini: “Secondo posto? Bella lotta per prepararci alla Champions”

Inter, Atalanta e Lazio sono in lotta per il secondo posto. Intervenuto in conferenza stampa Gian Piero Gasperini ha parlato di queste ultime giornate e dell’obiettivo Champions League

VOGLIA DI SECONDO POSTO – Queste le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona: «Per noi quella di domani sarà una partita difficile. Servono due punti per qualificarci matematicamente in Champions League. Se c’è un obiettivo e lo si raggiunge poi se ne aggiunge un altro. L’importante è porsi sempre degli obiettivi: noi vogliamo andare avanti. Ci sono tre squadre in due punti e mancano cinque giornate alla fine: sarà una bella lotta anche per prepararci alla Final Eight di Lisbona».