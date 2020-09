Gasperini: “Scudetto? Possono parlarne Juventus e Inter. L’Atalanta…”

Gasperini ha parlato a Sky Sport al termine di Lazio-Atalanta 1-4 (vedi articolo). L’allenatore dei bergamaschi rigetta che l’obiettivo della sua squadra sia vincere la Serie A, dando a Inter e Juventus la certezza di lottare per il titolo.

TERZO INCOMODO? – Gian Piero Gasperini tiene i piedi per terra dopo Lazio-Atalanta: «Noi possiamo migliorare. Abbiamo messo un pezzo in difesa, abbiamo messo un pezzo importante in attacco se recuperiamo Josip Ilicic e davanti siamo sicuramente forti. Abbiamo migliorato un po’ la rosa, poi ho già detto tante volte che oggi le squadre che possono parlare di scudetto sono Juventus, Inter e forse il Napoli. Tutte le altre non è che non giocano, ma non lo sanno di preciso: dal Milan alla Lazio. Noi giochiamo per fare il massimo, se mi chiedi oggi se possiamo giocare per lo scudetto dico di no. Spero che, se me lo chiederai fra venti giornate, possa dire di sì».