Gasperini: «Scudetto? Ora non ci riguarda! Inter e altre due possono lottare»

Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Venezia (vedi articolo). Il tecnico dei bergamaschi fissa gli obiettivi del club orobico.

TRAGUARDO – Gian Piero Gasperini parla della possibilità per la sua Atalanta di inserirsi nella lotta scudetto: «In questi anni ci siamo avvicinati decisamente ai quartieri alti della classifica. Lo testimoniano le posizioni che abbiamo raggiunto in campionato. Per quanto riguarda lo scudetto, non è una cosa che ci può riguardare in questo momento, ma è stato così anche per gli altri traguardi negli anni precedenti. Napoli, Milan e Inter hanno dimostrato dei risultati. Noi siamo molto vicini come classifica, però loro hanno dimostrato di poter lottare veramente per lo scudetto. Speriamo un giorno di poterci arrivare, ma in questo momento siamo consapevoli che abbiamo ancora degli step da fare. Lo scudetto viaggia su 85-90 punti, noi negli ultimi anni non siamo mai arrivati a quei traguardi lì».